أثنى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اليمن، على دعم المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة للحملة الثانية للقضاء على شلل الأطفال لعام 2018 في اليمن.وقال المكتب عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأحد): «شكراً لكل من السعودية والإمارات على دعمهما لحملة القضاء على شلل الأطفال الثانية لعام 2018 في اليمن. بدعم من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، قام العاملون الصحيون بتطعيم نحو 5 ملايين طفل دون سن الخامسة في جميع أنحاء البلاد».يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) يقوم بتنسيق المساعدات الإنسانية في اليمن.