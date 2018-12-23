تعكف الهيئة السعودية للمُلكية الفكرية حالياً على دراسة تطوير أنظمة المُلكية الفكرية, وستبدأ بنظام حماية حقوق المؤلف, وذلك يأتي في إطار أهداف الهيئة إلى تنظيم مجالات المُلكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.ودعت الهيئة العموم لإبداء الرأي بشأن " تطوير نظام حماية حقوق المؤلف ” وتقديم المرئيات أو الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل نهاية يوم الخميس 3 / 1 / 2019م, عبر بريد الهيئة الرسمي saipsaip.gov.sa مع إدراج اسم الشخص أو المؤسسة المقدمة للمرئيات.ولمعرفة المزيد يمكن الاطلاع على نصوص النظام بالعربية والإنجليزية ومعلومات أشمل عبر الرابط: https://wipolex.wipo.int/ar/legislation/details/3593