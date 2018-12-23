استقبل قسم الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى تيماء العام خلال شهر نوفمبر الماضي لعام 2018 أكثر من 17120 مراجعا، منهم 4164 تمت خدمتهم في قسم الطوارئ، و2956 مراجعا قدمت لهم الخدمات العلاجية في العيادات الخارجية.



وبين مدير المستشفى عبدالعزيز بن سليمان الشولي أن عدد المنومين بالمستشفى بلغ 238 مريضا، كما بلغ عدد العمليات الجراحية 32 عملية، وبلغت عمليات اليوم الواحد 5 عمليات، فيما ولد خلال الشهر 38 مولودا، وبلغ عدد الفحوصات الإشعاعية 744 فحصا والفحوصات المخبرية 29230 فحصا، وبلغت عدد الحالات المحولة داخل تبوك وخارجها 88 مريضا ومتوسط نسبة إشغال الأسرة الشهري 30% بالشهر.