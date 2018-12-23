صور خدمة الواي فاي لأعضاء الفرسان

أضافت الخطوط السعودية خدمة جديدة على متن رحلاتها الداخلية والدولية لضيوفها أعضاء برنامج «الفرسان»، تتمثل في خدمة البيانات المجانية على متن الطائرة، وذلك للفئتين الذهبية والفضية على جميع الرحلات الداخلية والدولية، تقديراً من الناقل الوطني لضيوفه وتفضيل «السعودية» ناقلاً جوياً، وتحفيزاً لضيوفها غير الأعضاء للانضمام لبرنامج «الفرسان» والتمتع بمزاياه الفريدة.وتتضمن الخدمة للفئة الذهبية الاستمتاع على متن الطائرة بـ100 ميغابايت من خدمة الـWiFi المجانية، فيما سيكون نصيب أعضاء العضوية الفضية 50 ميغابايت، بغض النظر عن درجة السفر، أو الوجهة سواء كانت داخلية أو دولية، كما يمكن للضيوف الاستفادة من الخدمة عن طريق تدوين رقم التذكرة في الحقل الخاص بصفحة تسجيل الدخول إلى WiFi والبدء في تصفح الويب بعد عملية تسجيل الدخول.وهيأت «السعودية» أكثر من 100 طائرة من أسطولها لتقديم خدمات الإنترنت، إضافة إلى توفير أحدث أنظمة وميزات الترفيه في الطائرات والتي تضم أكثر من 4 آلاف ساعة متنوعة تشمل أفلام العرض الأول في هوليوود، وأحدث البرامج التلفزيونية، ومجموعات الموسيقى، إضافة إلى المكتبة الإلكترونية، وكذلك باقة الأطفال وغيرها من البرامج المنوعة التي تتناسب وكافة شرائح الضيوف.كما دشنت الخطوط السعودية أخيراً أولى طائراتها التي تم تزويدها بتقنية الاتصالات المتقدمة لتوفير الإنترنت بسرعات عالية والبث التلفزيوني المباشر والاتصالات الهاتفية، ويجري تجهيز بقية طائرات الأسطول تباعا بتقنية الاتصالات المتقدمة.