لم تعد مقولة «أهل حائل أدرى بشعابها» خاصة في رالي حائل؛ فمن رسم مسارات الرالي خبراء من جنسيات متعددة من العالم، ومن يضع نقاط السباق خبير من سلطنة عمان الشقيقة حمود الجابري مع خبير رسم المسارات في أوروبا الهنغاري لازلو بولقر، ويدير السباق اللبناني الخبير بمواصفات الاتحاد الدولي لرياضة السيارات إيلي سمعان.

ويعد «سمعان» المدير الفني لرالي حائل نيسان 2019 الدولي خبيراً فنياً بمواصفات الاتحاد الدولي لرياضة السيارات FiA والتي تنعكس على أداء الرالي والسائقين في الراليات الدولية ومعرفة وإدراك ملاحة كيفية التعامل مع الخرائط وأجهزة الملاحة، وسيواجه المشاركون مسارات مليئة بالتحديات فقد ساهمت الأمطار الغزيرة التي هطلت أخيراً على تغيير شكل المسارات وصعّبت من رسمها.

ومن جهته علق نائب المدير الفنى لرالي حائل نيسان 2019 حمود الجابري بأن معرفة طبيعة الأرض ليست كافية لضمان ترجيح كفة السائق، ولضمان تحقيقه لنتائج مميزة يحتاج عدة عناصر، وبين المدير الفني للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الجابري أن رسم المسار اكتمل للمراحل الأربع للسباق بطول إجمالي للمراحل الخاصة 1272 كم، وأن الفحص الفني للمسار اكتمل مع تحديد مسارات خروج الطوارئ ونقاط تعبئة وقود فئة الدراجات النارية.

وعن أول رالي اقيم في آسيا أشار «الجابري» بأن أول رالي دولي بأسيا أقيم في سلطنة عمان في عام 1982 كان قبلها إنشاء الجمعية العمانية للسيارات في السبعينات الميلادية والتي كان من أبرز أبطالها خالد صومار حمد الوهيبي نزار الشنفري، وأضاف: شغفه بالصحراء العربية بالخليج وحب منطقة حائل أكسبته خبرة معرفة صحراءها، حيث شارك في رسم مسارات حائل لعدة نسخ لرالي حائل نسخة 2008 ورسم مسار نسخ 2009 - 2010 -2011 - 2019.