تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة من رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين فوزية بنت عبدالله زينل في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.وسألت الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.كما تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة من رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين فوزية بنت عبدالله زينل في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.وسألت الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.