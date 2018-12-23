ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة والمساندة لليمن في مختلف المواقف وتقديمها للتضحيات والعون الإنساني والتنموي لملامسة واقع وحاجات الشعب اليمني.جاء ذلك خلال استقباله صباح اليوم (الأحد) لسفير المملكة لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن وفي مقدمتها الاقتصادية.وأشاد الرئيس هادي بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال تنفيذه عددا من المشاريع الحيوية والطموحة في قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والنقل والموانئ وغيرها، التي تأتي تتويجا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.من جانبه، تطرق السفير آل جابر إلى المشاريع الحيوية والخدمية المهمة التي تم إنجازها أو الجاري تنفيذها لخدمة الشعب اليمني والتي أحدثت استقراراً ملحوظاً عبر تزويد قطاع الكهرباء بالمشتقات النفطية بعدن والمحافظات المجاورة فضلا عن جملة المشاريع الجاري تنفيذها بمحافظة المهرة وسقطرى وحضرموت ومأرب والجوف والضالع في إطار برامج التنمية واعادة الإعمار في اليمن.وأكد مواصلة وتيرة العمل والتعاون ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لمساندة اليمن.