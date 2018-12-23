بمتابعة من أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي ال محفوظ دشن رئيس بلدية العيساوية المهندس سامي الغامدي اليوم (الأحد)، مركز خدمة العملاء واستقبال الجمهور بمقر البلدية، بهدف التيسير على المواطنين والمقيمين، وذلك ضمن مبادرة تحسين رضا المستفيد بما يتوافق مع التحول البلدي لرؤية المملكة 2030 والارتقاء بجودة الخدمات البلدية.

وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي سلمان الفليو أن رئيس بلدية العيساوية المهندس سامي الغامدي أوضح أن المركز يستقبل جميع المراجعين والمستفيدين من الخدمات البلدية المقدمة سواء للأفراد أو القطاعين العام والخاص، حيث تم تجهيزه فنيًا وتقنيًا لتقديم الخدمة السريعة للمراجعين، إضافة إلى استقبالهم والإجابة على استفساراتهم ومقترحاتهم وأفكارهم، كما تم دعم المكتب بالموظفين المميزين في التعامل مع الجمهور.

وبين أن تدشين مركز خدمة العملاء يأتي ضمن تعزيز التواصل مع المستفيدين وبناء علاقة معهم وتحديد عوامل النجاح للوصول إلى مستوى رضا عال.