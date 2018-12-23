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أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عقب صلاة العصر اليوم (الأحد) في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأبناء الفقيد كل من الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير مشهور بن طلال بن عبدالعزيز.وقد أدى الصلاة على الفقيد -رحمه الله- الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل خليفة نائب رئيس مجلس العائلة بمملكة البحرين، والأمير مولاي إسماعيل، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى المملكة، وعدد من المسؤولين.كما أدى الصلاة على الفقيد الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- كل من الأمير تركي الفيصل، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير تركي بن سعود بن محمد، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن سعود بن محمد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء، ومفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين.وقد ووري جثمان الفقيد الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بمقبرة العود.