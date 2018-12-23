أفادت وكالات أنباء روسية اليوم (الأحد) بأن عمال الإنقاذ عثروا على جثث تسعة من عمال البناء بعد حريق في منجم تشغله شركة أورالكالي لتعدين البوتاس.وحاصر الدخان العمال تحت الأرض بعد اندلاع حريق في المنجم بمدينة سوليكامسك التي تبعد نحو 1500 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من موسكو أمس (السبت).وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن عمال الإنقاذ لم يخمدوا الحريق بالكامل بعد. وشبت النيران في جزء تحت الإنشاء بالمنجم.وأضافت أن عمال الإنقاذ يعملون على انتشال الجثث من على عمق أكثر من 360 مترا.وقالت لجنة التحقيقات الروسية على موقعها الإلكتروني إنها فتحت تحقيقا جنائيا لتحري ما إذا كانت هناك انتهاكات لقواعد السلامة.ويتعرض قطاع التعدين في روسيا لكوارث منذ سنوات. ففي فبراير 2016 لقي 36 من عمال المناجم والإنقاذ حتفهم في منجم فحم عند الدائرة القطبية الشمالية.