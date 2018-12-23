أعلنت المديرة التنفيذية لجمعية الأسر المنتجة (إنتاج) بمنطقة حائل سلوى الرمالي عن بدء خطوات تشغيل مشروع المقاصف المدرسية بتعليم البنات بحائل وإسنادها للأسر المنتجة برعاية ومتابعة أمير منطقة حائل رئيس هيئة التطوير الأمير عبدالعزيز بن سعد.

وقدمت الرمالي في اجتماع عقد اليوم (الأحد) في مركز تنمية المرأة والطفل بهيئة تطوير حائل المشترك بين المركز وجمعية الأسر المنتجة بمنطقة حائل (إنتاج)، عرضاً تفصيلياً عن برامج ومشروعات جمعية الأسر المنتجة وخططها المستقبلية في دعم الأسر المنتجة بمنطقة حائل، وتطرقت إلى عدد من المشروعات التي تنفذها الجمعية حالياً ومن أبرزها مشروع تشغيل المقاصف المدرسية بتعليم البنات بحائل والذي وقعت اتفاقيته برعاية كريمة من أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة، بالإضافة لبرامج الشراكات المجتمعية لدعم أعمال الأسر المنتجة من خلال جهود الجمعية وبحث توسيع نوافذ التسويق لبرامج الأسر المنتجة لضمان استدامة الإنتاج.

من جانبها أكدت مديرة مركز تنمية المرأة والطفل بهيئة تطوير حائل سلوى الزقدي أن المركز يشارك الجمعية في جهودها المباركة في تطوير برامج الأسر المنتجة ومساندتها لتحقيق أهدافها انطلاقا من دور المركز في دعم اقتصاديات المجتمع المحلي خصوصاً ما يتعلق بالمرأة والأسرة، وأشادت بالعمل المؤسسي الذي تنتهجه الجمعية في أعمالها مما سيكون له الأثر البالغ في استدامة برامجها، وأكدت بأن المركز سيعمل على تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه خطط الجمعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعمل الجمعية، مشيرة إلى الدور الذي يقوم به المركز من خلال برامج تنمية المرأة وبرامج التنمية المجتمعية للأسرة.