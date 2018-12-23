تُعدّ مدينة حائل، التي وضعت اللمسات النهائية على انطلاق أكبر رالي صحراوي في منطقة الشرق الأوسط «رالي حائل نيسان الدولي 2019»، بلداً ثقافياً سياحيّاً مميزاً بتكويناتها الطبيعية الخلابة في فصل الربيع وتتعدّد فيه المواقع ذات الأهميّة، إن كانت طبيعيّة مدهشة، أو تراثيّة أصيلة، أو تاريخيّة عريقة.



وبما صنعه الإنسان فيها من إعمار ورعاية واهتمام تحولت هذه المدينة الهادئة إلى أهم الوجهات السياحية الرياضية في المملكة؛ نظير موقعها الجغرافي والإستراتيجي، إذ تبعد عن العاصمة الرياض بمسافة 530 كيلومتراً وعاصمة الأردن (عمان) بـ640 كليومتراً والكويت بـ650 كليومتراً وامتلكت حائل شبكة من الطرق الدولية التي جعلتها مركزاً مهماً تربط شمال المملكة بجنوبها، إضافة إلى مشروع سكة قطار الشمال – الجنوب الذي يتخذ من حائل الموقع الاقتصادي المهم.



واعتمدت اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل الفعاليات المصاحبة لرالي حائل نيسان الدولي 2019 فمن يذهب إلى حائل وتحديداً للرالي والفعاليات، لا بدّ له أن يزور الفعاليات العائلية ويقضي يوما ممتعا مع شتاء الرالي والأجواء الربيعية، بداية من واحة السياحة، الحرف اليدوية، مضافة الواحة، جادة الرالي، صالة السينما، عروض الخيل، ألعاب التحدي، ركن الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، الرسم الحر، مسرح للطفل مسابقات وجوائز، السوق الشعبي، حارس الدائرة، تحدي السيارات، الحواجز الثلاثية، حرف النخيل، ألعاب الكنز، قوة التحمل، جائزة أفضل أسر منتجة، الألعاب الشعبية القديمة، الفنون الشعبية، الفعاليات الشبابية، استعراضات الخيل، واستعراض السيارات الكلاسيكية.