صور أمير الشرقية في إحدى الدوريات

صور أمير الشرقية يتابع أحد تقارير المرور

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم (الأحد) نظام الرصد المتحرك للمخالفات المرورية الهادف إلى زيادة مستوى السلامة المرورية على الطرق وتقليل نسبة الحوادث المرورية، بحضور مدير مرور المنطقة الشرقية العقيد علي الزهراني وعدد من منسوبي مرور المنطقة.واطلع أمير المنطقة الشرقية على أحدث التجهيزات التي تم تركيبها في مركبات المرور لرصد المخالفات المرورية على الطرق التي تكثر بها الحوادث وتكون السرعة ضمن مسبباتها الرئيسية، داعياً قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية حِفاظاً على الأرواح والممتلكات، وعدم الانشغال عن القيادة بأي وسيلة كانت، مؤكداً أن الأنظمة الجديدة للمرور أسهمت في الحد من المخالفات المرورية، متطلعاً إلى المزيد من التوعية لجميع قائدي وقائدات المركبات.من جهته، قدم العقيد الزهراني الشكر الجزيل لأمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه وتوجيهاته السديد للارتقاء بالعمل وتطبيق الأنظمة للحد من المخالفات المرورية.