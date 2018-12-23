تفقد مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي مدرسة متوسطة حسان بن ثابت وذلك ضمن برنامج زياراته لمدارس القريات للاطمئنان على نجاح سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام.



وتجول داخل القاعات واطلع على لجان الاختبارات وأداء الطلاب وأعمال «الكنترول» والسجلات الإدارية والتقى بقائد المدرسة سعيد الزهراني، واستمع منه إلى شرح عن سير الاختبارات بالمدرسة وأعمال التصحيح والرصد والجهود المبذولة في رعاية الطلاب خلال هذه الفترة المهمة، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.