زار رئيس منتدى الرمثا الثقافي مدير المهرجان للشعر العربي محمد الزعبي، بيت منطقة الجوف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33.



وتجول في عدد من الأركان المصاحبة، واستمع إلى شرح مفصل قدمه رئيس الوفد نواف الخالدي وما تتميز به المنطقة من مواقع سياحية وتراثية، وفنون شعبية وحرف يدوية يقدمها الحرفيون والحرفيات المشاركون.



وأشاد الزعبي بمشاركة منطقة الجوف وتصميمها وثقافة أبنائها الذين عكسوا واقع الماضي ومزجوه بالحاضر، مؤكدًا عمق العلاقة التي تربط المملكة الأردنية والمملكة العربية السعودية.



وفي نهاية الزيارة، أعرب عن شكره للعاملين في المقر واللجان المشاركة ولرئيس الوفد نواف الخالدي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم في البيت الجوفي الذي يعكس حسن الأداء لدى أبناء المنطقة والمملكة بشكل عام.