يشهد مقر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدائم بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33» نشاطاً يومياً وإقبالاً من الزوار من خلال جناح الدورات التدريبية والمعتمدة، التي تقدم مجاناً ويحصل بموجبها المستفيدون على شهادات من المؤسسة وينفذها خبراء متخصصون في عدة مجالات.



وتأتي تلك البرامج كإحدى الفعاليات التي يتميز بها الجناح والذي يتوقع أن يشهد حضوراً كبيراً الأيام القادمة في ظل التنوع الفني والتفاعل المهني الذي يلبي احتياجات ورغبات مختلف أعمار الزوار.



وتشهد أربع قاعات تدريبية للرجال تفاعلاً يومياً من خلال الانضمام للدورات التطويرية التدريبية المعتمدة المجانية في الفترة المسائية من العمل اليومي من الرابعة عصراً، ولمدة ساعتين لكل دورة ينفذها خبراء التدريب في المؤسسة وتشتمل هذه الدورات التطوع والمسؤولية المجتمعية، والصيانة الوقائية للمكيفات، والكهرباء والطاقة المتجددة، ومبادئ الإلكترونيات، وكهرباء السيارات، وصيانة الأجهزة الذكية، وميكانيكا سيارات، وأدوات مايكروسوفت في التعليم.



ودعت المؤسسة زوار «الجنادرية 33» إلى الاستفادة من تلك البرامج التدريبية المتاحة، مؤكدة سعيها من خلال هذه الدورات إلى تنفيذ برامج تطويرية لبعض مهارات أفراد المجتمع وتعريفهم بالبرامج التقنية والمهنية.