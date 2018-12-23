توجه فريق المراقبين الأمميين المكلفين بتعزيز الهدنة في مرفأ الحديدة اليمني الإستراتيجي غرب البلاد، اليوم (الأحد)، من صنعاء إلى محافظة الحديدة لبدء مهمته.وكان الجنرال الهولندي باتريك كامرت كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة المكلفين تعزيز الهدنة في مرفأ الحديدة اليمني الإستراتيجي غرب البلاد، قد وصل إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.وكان مصدر في الأمم المتحدة صرح لـ«فرانس برس» بأن كامرت «سيتوقف في صنعاء في طريقه للحديدة» دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.وكان في استقبال الجنرال الهولندي المتقاعد لدى وصوله إلى صنعاء رئيس ممثلي المتمردين الحوثيين في اللجنة علي الموشكي إضافة إلى فريق من الأمم المتحدة مؤلف من ستة مراقبين وصل أمس (السبت) إلى صنعاء.وكان كاميرت زار أمس العاصمة المؤقتة عدن والتقى مع مسؤولين في الحكومة المعترف بها دوليا.ويترأس كاميرت «لجنة إعادة الانتشار» المشتركة التي تضم كلا من الحكومة اليمنية والمتمردين والمكلفة بتنظيم انسحاب القوات من الحديدة.ومن المفترض أن يقوم رئيس اللجنة بتقديم تقارير أسبوعية حول التزام الأطراف بتعهداتها.وسيعقد في الحديدة أول اجتماع للجنة المشتركة بين طرفي النزاع وذلك في 26 ديسمبر الجاري.