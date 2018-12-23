يبدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ غداً (الاثنين) زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة على رأس وفد من مجلس الشورى تلبية لدعوة تلقاها من رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال سيد أحمد.وسيلتقي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة مع رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر، حيث سيعقدان جلسة مباحثات مشتركة تتركز حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وبشكل خاص العلاقات البرلمانية بين مجلسي الشورى والنواب في البلدين وتفعيل دور لجنتي الصداقة في المجلسين لما تمثله من دور فاعلٍ في دفع أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.كما سيلتقي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى كمال مدبولي، ووزير الخارجية سامح حسن شكري، وعدد من كبار المسؤولين في جمهورية مصر العربية.وأكد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن هذه الزيارة تأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الراسخة وتقوية أواصر الروابط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وتنسيق المواقف المشتركة بينهما تجاه مختلف القضايا في مختلف المحافل السياسية والبرلمانية، إضافة إلى دعم العلاقات البرلمانية الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.ونوه الدكتور عبدالله آل الشيخ بما تشهده العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكة ومصر من تطور مستمر على كل المستويات انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا.ولفت النظر إلى أهمية الزيارات المتبادلة سواء على مستوى قيادتي البلدين أو مسؤوليهما، منوهاً في هذا الصدد بالزيارة المهمة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في عام 2016، وما شهدته تلك الزيارة من توقيع عدة اتفاقيات تجارية وحدودية مهمة بين المملكة ومصر بهدف الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إضافة إلى عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات لتنفيذ عدة مشاريع أهمها إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في طور سيناء، والتجمعات السكنية ضمن برنامج متكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، وإنشاء جسر يربط بين البلدين عبر سيناء.وعد آل الشيخ الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى مصر بأنها تدشن مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين في شتى المجالات.وأشار في هذا الصدد إلى الدور الفاعل الذي يقوم به مجلس الشورى ومجلس النواب المصري في تنمية وتطوير علاقات البلدين، وزيادة التنسيق البرلماني بينهما بما يعزز من أهمية البلدين في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين.ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لآل الشيخ أعضاء المجلس وهم: عساف أبو اثنين، والدكتور زهير الحارثي، والدكتور مشعل السلمي.كما يضم الوفد المرافق مدير عام إدارة العلاقات العامة والمراسم عمرو الماضي، ومدير إدارة المراسم محمد البراهيم، وعدد من منسوبي المجلس.