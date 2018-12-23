رصدت خلية التنسيق بمركز العمليات المتقدم لمحور الحديدة 63 اختراقاً ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية خلال ثلاثة أيام بدءاً من سريان الهدنة.وقالت الخلية في بيان لها نقلاً عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "إن خروقات الانقلابيين الحوثيين تنوعت ما بين القصف الصاروخي والمدفعي والقنص وأسلحة أخرى متوسطة وخفيفة.وأوضح البيان أن المليشيا ارتكبت 11 خرقاً في يوم 17 من ديسمبر، فيما شهد يوم 18، 19 خرقاً حوثياً لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل مدني واحد، وإصابة 5 آخرين.وأضافت الخلية أن المليشيات ارتكبت في اليوم 19 من ديسمبر 10 خروقات فيما يعد الـ20 من ديسمبر الأكثر خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار حيث تم رصد 23 انتهاكاً ارتكبته المليشيا و11 خرقاً شهده اليوم التالي له.