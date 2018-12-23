وجّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بإعادة تقييم ملعب نادي حبونا الرياضي، وفق المواصفات المعتمدة، وتهيئته لإقامة المنافسات الرياضية بالمنطقة، لكافة الأندية، بدلاً من إقامتها في مناطق أخرى، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة.جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم (الأحد)، مجلس إدارة نادي نجران الرياضي، بحضور مدير عام مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة، عبدالله بن علي آل شيبان، حيث بارك أمير المنطقة اعتماد تكليف المجلس الجديد لتسيير شؤون النادي، لمدة عام، برئاسة مصلح بن هادي آل مسلم.وأشاد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بالإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة في إنهاء أبرز القضايا الدولية المسجلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإغلاق ملفاتها بتسديد المستحقات المالية للاعبين والأندية، حاثّاً على مواصلة الجهود والعطاء بما يعيد أندية المنطقة لموقعها الطبيعي، في مصاف الأندية الكبرى.