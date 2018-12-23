دعا الدفاع المدني بمنطقة الرياض، الجميع إلى الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة، أثناء الاستمتاع باجازه منتصف العام الدراسي. كما نبه إلى اختيار المكان المناسب عند نصب الخيام خلال التنزه بالأماكن البريه، بعيداً عن المخاطر، الأودية، والحرص على إشعال النار بعيداً عن الخيام وباستخدام وسائل إشعال أمنه، ومراعاة اتجاه الرياح وعدم نقل موقد الحطب إلى داخل الخيمة، إلا بعد أن يتحول إلى جمر، وضرورة تهوية الخيمة، للوقاية من الاختناق، بغاز أول أكسيد الكربون، واشعال النار بالوسائل الامنه وينبغي التأكد من إطفاء النار قبل النوم، وتوفر طفاية حريق مناسبة داخل الخيمة أو بالسيارة.

أوضح ذلك الرائد محمد الحمادي المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، مؤكدا على أهمية التقيد بوسائل السلامة، والأخذ بالأسباب، للوقاية من المخاطر في المنازل، وذلك بتجنب التحميل الزائد للوصلات الكهربائية، وعدم ترك الأجهزة الإلكترونية، وألعاب الفيديو موصلة بالكهرباء، بشكل مستمر، خاصة أثناء النوم، وضرورة استخدام وسائل التدفئة الحديثة الآمنة خاصة بغرف الأطفال.

ودعا عند السفر إلى فصل الكهرباء عن الأجهزة غير الضرورية بالمنزل، والحرص أثناء السفر على معرفة مخارج الطوارئ، في أماكن الإقامة، وأرقام الاتصال في الحالات الطارئة.