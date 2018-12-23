سلم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى البطاقة الوظيفية لأول موظف روبوت في المملكة يحمل اسم «تقني» ليبدأ عمله في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وقال الروبوت «تقني»: «نرحب بكم يا معالي وزير التعليم وأصحاب السعادة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، وأضاف «تقني»: «أعدكم يا معالي الوزير أن أكون موظفاً مثالياً، وأن أمثل المؤسسة خير تمثيل. سررت برؤيتك».وصرح وزير التعليم بقوله: «سعيدون بحضور اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإطلاق الموظف الجديد في المؤسسة الروبوت الآلي».واستطرد «اهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمجالات التقنية المتقدمة سيساهم في تطوير أبنائنا وبناتنا في المملكة بما يحقق رؤية 2030، والروبوت «تقني» يحمل رمزية عالية في هذا الخصوص».وأضاف: «العمل برمزيته مهم جدا، والزملاء المهندسون الفنيون الذين اشتغلوا على برمجة الروبوت يبدون قدرات عالية جدا، اهتمام المؤسسة بالأعمال التقنية المتقدمة مهم جدا، لا شك أن الوحدات التدريبية التي تحتضنها المؤسسة وتشرف عليها وصلت إلى مستويات جيدة في ما يتعلق بالتقدم التقني».وتابع: «سيعرض الروبوت في جناح المؤسسة في مهرجان الجنادرية، وسيتمكن الزوار من التعامل مع الروبوت وخدمتهم، وهذا فيه رمزية جيدة، نحن نقدر هذا العمل ونشكر المؤسسة على جهودها ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله».من جانبه، صرح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد بقوله: «الروبوت «تقني» سيباشر العمل في مهرجان «الجنادرية 33» للترحيب بالزوار وتلقي آرائهم، وهو يأتي في إطار إبراز التخصصات التي تدعمها المؤسسة مثل الإنسان الآلي والذكاء الاصطناعي».