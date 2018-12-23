صور إجمالي البلاغات خلال شهر نوفمبر

أوضح الحساب الرسمي الخاص بتطبيق «كلنا أمن» لخدمة البلاغات الأمنية، على موقع «تويتر»، أن إجمالي البلاغات حول المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي لعام 2018 بلغ 1.595.844 بلاغاً وشكوى.وكشف «كلنا أمن» تفاصيل البلاغات التي تم تلقيها، وفقا للجهات الأمنية، وجاء الإحصاء كالتالي:• الدوريات: إجمالي البلاغات 394459، البلاغات المعالجة 394230، البلاغات تحت الإجراء 195، البلاغات الجديدة 34.• أمن الطرق: إجمالي البلاغات: 24457، البلاغات المعالجة 23967، البلاغات تحت الإجراء 31، البلاغات الجديدة 459.• المرور: إجمالي البلاغات: 1166290، البلاغات المعالجة 1126291، البلاغات تحت الإجراء 386، البلاغات الجديدة 39613.• الشكاوى: إجمالي البلاغات 10638، البلاغات المعالجة 10480، البلاغات تحت الإجراء 7، البلاغات الجديدة 151.