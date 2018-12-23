تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء من الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.وأعرب عن بالغ تعازيه ومواساته الصادقة في وفاة الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء من الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين في وفاة المغفور له الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.وأعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.