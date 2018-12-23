قدم أكثر من 75 ألف شخص أمنياتهم الطيبة لإمبراطور اليابان أكيهيتو الذي أتم عامه الخامس والثمانين اليوم (الأحد)، في آخر احتفال بعيد ميلاده في القصر الإمبراطوري بالعاصمة طوكيو قبل تنازله عن العرش العام القادم.وعادة ما يلقي الإمبراطور في عيد ميلاده، وهو يوم عطلة وطنية، خطابا في القصر الذي يفتح أبوابه للجمهور. ومنصب الإمبراطور شرفي ولا يتمتع بأي سلطات سياسية. وذكر البلاط الإمبراطوري أن القصر شهد احتشاد 75.490 شخصا في الصباح وهو أكبر عدد يحضر عيد الميلاد خلال عهد أكيهيتو الممتد منذ ثلاثة عقود والمعروف بعهد «تحقيق السلام». وألقى أكيهيتو خطابا للمهنئين الذين لوحوا بأعلام البلاد، وهم يرفعون هواتفهم الذكية لتصويره وهو يقف برفقة زوجته وأكبر أبنائه الأمير ناروهيتو وأفراد آخرين من العائلة الإمبراطورية في شرفة القصر.وقال الإمبراطور: «قلبي مع من فقدوا أفرادا من أسرهم أو أحباء لهم أو من تكبدوا خسائر ويعانون الآن في حياتهم»، في تعليق على الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد في العام المنصرم. وأشار أكيهيتو أيضا للعمال الأجانب وقال إنه يأمل في «أن يتمكن الشعب الياباني من الترحيب بحفاوة بمن يأتون لليابان للعمل بصفتهم أعضاء في مجتمعنا». وقالت كازويو توياما (46 عاما) وهي من ناجويا «أود أن أشكره لمساندته لنا.. الشعب الياباني، وأود أن يستريح ويستمتع بوقته من الآن فصاعدا».ومن المقرر أن يتنازل أكيهيتو عن العرش لولي عهده الأمير ناروهيتو في 30 أبريل. وخضع الإمبراطور من قبل لجراحة في القلب وعلاج من سرطان البروستاتا. وآخر مرة تخلى فيها إمبراطور ياباني عن العرش كانت عام 1817.