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صور الدكتور الربيعة أثناء عملية فصل التوأم السيامي

صور إحدى الطبيبات ضمن الفريق الطبي

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بدأ الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي التنزاني «أنيشيا وملينيز»، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، عملية الفصل الساعة الثامنة من صباح اليوم (الأحد) بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.والتوأم «أنيشيا وملينيز» طفلتان ملتصقتان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، وتشتركان في طرف سفلي ثالث، وأيضا تشتركان في الكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي.ومن المتوقع أن تستغرق العملية قرابة 13 ساعة ونصف الساعة، وتنفذ عبر تسع مراحل بمشاركة 32 متخصصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض.وبدأت المرحلة الأولى (التخدير) من عملية فصل التوأم السيامي التنزاني «أنيشيا وملينيز»، التي تجرى حالياً في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض.وأوضح قائد فريق التخدير الدكتور نزار الزغيبي أن التخدير من المراحل المهمة نظراً لكونها مصاحبة للحالة طيلة فترة العملية، مشيراً إلى أن عملية التخدير التي قام عليها 11 استشاري وفني تخدير تمت بسلاسة ودون أي مشكلات واستغرقت مدة التخدير ساعة واحدة، والوظائف والمؤشرات الحيوية مستقرة ولله الحمد.بعد ذلك سارت مراحل العملية بإجراء المرحلة الثانية وهي مرحلة تنظير المثانة، فيما تم في المرحلة الثالثة الإعداد والتجهيز، وهي الآن بالمرحلة الرابعة، حيث يقوم فريق من استشاري جراحة الأطفال بفصل الأمعاء.