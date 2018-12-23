مابين الرواشين الحجازية المزخرفة وركن «المركب» استقبل بيت مكة المشارك ضمن جناح منطقة مكة المكرمة في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة زواره لليوم الثاني من فعاليات المهرجان وسط عروض متعددة من الفنون الشعبية والمسابقات والأكلات الحجازية.وتفقد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص في جولة ميدانية لبيت مكة اطلع خلالها على مايقدمه البيت الملكي في فعاليات المهرجان لهذا العام.وقال المهندس القويحص: «مما لا شك فيه إن بيت مكة من أبرز البيوتات المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة نظراً لما يحويه البيت من مقتنيات تستحضر الماضي الجميل لمنطقة الحجاز، حيث الهدف من مشاركة بيت مكة هو ربط الجيل الحالي بماضيه وتعريفه بكافة تفاصيله المعيشية وأدقها للبيت الحجازي، لا سيما وأن جميع تلك المقتنيات هي حقيقية وليست تصويرية وذلك لاطلاع الزوار على الواقع المكي التاريخي».وأضاف أمين العاصمة المقدسة: دائماً مايشهد جناح منطقة مكة المكرمة الذي تشرف عليه إمارة منطقة مكة المكرمة بتوافد الزوار بشكل كثيف وهو الأمر الذي يدفعنا في كل عام أن تكون مشاركتنا متميزة ومتنوعة من كافة الفعاليات وذلك بهدف استمرارية هذا التميز الذي يشهده الجناح في كل عام.