استضافت غرفة جازان اليوم , وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي ، في لقاء برئيس مجلس إدارة الغرفة خالد بن محمد الصايغ ورجال وسيدات الأعمال بالمنطقة ، بحضور مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد ، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي ، وعدد من المسؤولين في الوزارة.وفي بداية اللقاء رحب الصايغ بوزير العمل ، مؤكداً أن اللقاء يأتي في إطار حرص الغرفة على الالتقاء بالمسؤولين وبحث أوجه التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية .من جانبه رحب الراجحي بعقد مثل هذه اللقاءات ، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .وأكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التنموية مع قطاعات الأعمال في المناطق كافة , مشيراً إلى أن البرامج والمبادرات التي رسمتها الوزارة تأتي بهدف تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في منشآت القطاع الخاص ، ورفع مستوى مشاركتهم في التنمية الاقتصادية وسط بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة.وأعرب الراجحي عن شكره لأمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه على رعايتهما الدائمة والمستمرة للأعمال ورجال وسيدات أعمال المنطقة .بعد ذلك فتح باب الحوار ، حيث تطرق إلى أبرز التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورواد الأعمال منها برنامج نطاقات , والقضايا العمالية وإجراءات التقاضي , والتكامل والتنسيق بين الأجهزة الحكومية , وقضايا الإقامة والتأشيرات. كما دار النقاش حول العديد من المقترحات والحلول لتلك التحديات ، إضافة إلى التوطين المناطقي ومحاور وموضوعات عدة تفيد رجال وسيدات الأعمال في مجال عملهم.