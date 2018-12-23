تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقيات عزاء ومواساة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسلطان عمان قابوس بن سعيد، وملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين، ورئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،، في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود. ودعا أمير الكويت وسلطان عمان وملك الأردن ورئيس الإمارات، الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيات عزاء مماثلة من ولي العهد في الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء في الكويت الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، ونائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.