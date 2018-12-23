أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بترقية 255 عضواً في النيابة العامة بمختلف المراتب.وثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين لجهاز النيابة العامة ومنسوبيه بما يحقق المزيد من التطلعات نحو هذا المرفق الحيوي لتحقيق رسالته النيابية على الوجه الأكمل بما يخدم الوطن والمواطن.ورفع النائب العام خالص شكره وبالغ تقديره لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده على ما يلقاه جهاز النيابة العامة من الدعم المستمر والمتابعة المستمرة على جميع الأصعدة، سائلاً المولى جل وعلا أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يديم عزهم، وأن يبارك في جهود منسوبي النيابة العامة لتكون كما هو العهد بمستوى الاضطلاع بمسؤولياتها الشرعية والوطنية وبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 نحو عدالة ناجزة.