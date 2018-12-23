اعترفت «ديرشبيغل» -المجلة الألمانية الأكبر توزيعاً في أوروبا- أمس الأول بأن أحد أشهر نجومها من الصحفيين استقال، بعد إقراره بأنه ظل يلفق أخباره وتقاريره على مدى سنوات. وقالت المجلة إن الصحفي كلاس ريلوتيوس (33 عاماً)، مراسلها في الغرب الأمريكي والحاصل على جوائز مرموقة، اختلق شخصيات، وحوارات، وأحداثاً في تقاريره عن سجناء غوانتانامو، وأطفال سورية، ومناهضي الرئيس دونالد ترمب في الريف الأمريكي. وذكرت «دير شبيغل» أنها اكتشفت معلومات مفبركة في 14 مقالاً من نحو 60 تقريراً كتبها ريلوتيوس.