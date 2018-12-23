توج ريال مدريد الإسباني باللقب الرابع في تاريخه والثالث على التوالي بعدما أوقف مغامرة العين الإماراتي بالفوز عليه 4/‏1 في المباراة النهائية لمونديال الأندية لكرة القدم مساء أمس على ستاد مدينة زايد الرياضية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.وأصبح ريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة بنظامها الجديد بتتويجه الرابع بعد أعوام 2014 و2016 و2017، متجاوزاً غريمه التقليدي نادي برشلونة الإسباني صاحب الألقاب الثلاثة.وجاءت أهداف ريال مدريد عن طريق كل من مودريتش، وماركوس لورنتي، وراموس ويحيى نادر لاعب العين بالخطأ في مرماه، وحمل هدف العين توقيع اللاعب الياباني شيوتاني في الدقيقة 86 من المباراة النهائية للمونديال، في مواجهة جرت أمام 40.696 متفرجا.