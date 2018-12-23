أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، 3 قرارات بحق نادي النصر تمثلت في إيقاف المتحدث الرسمي ومدير المركز الإعلامي عبدالله بن زنان عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.وإلزام أمين عام النادي محمد المسبل دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال مع حرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر.وتغريم النادي مبلغ 600 ألف ريال. وتأتي هذه القرارات إثر الأخطاء التي ارتكبت من قبل نادي النصر، وابن زنان، والمسبل، على خلفية الاحتجاج الذي تقدم به النادي ضد لاعب الوحدة علي النمر عقب خسارة الفريق النصراوي لنتيجة المباراة 2/‏‏‏1.كما غرمت لجنة الانضباط النادي الأهلي (100.000) ريال بسبب إلقاء جمهور النادي 23 قارورة مياه على أرضية الفريق المنافس أثناء مباراته مع الهلال، وغرامة مالية على الهلال (40.000) ريال، لقيام جمهور النادي بإلقاء 6 قوارير مياه في المباراة نفسها.وإلزام مدرب نادي الهلال جورج خيسوس دفع غرامة مالية قدرها (20.000) ريال، لعدم ارتدائه البطاقة التعريفية للرابطة خلال زمن المباراة بالكامل رغم تذكيره، وغرامة مالية (25.000) على رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل لنزوله إلى أرض الملعب بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الأهلي.وقررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب نادي الاتفاق حسن الحبيب مباراة واحدة؛ وهو الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) ريال، بسبب الإفراط في استخدام القوة ضد لاعب فريق الفتح.