زار فريق من قسم العيادات الخارجية التابع لإدارة شؤون المرضى في برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، دار المسنين، واطلع على الخدمات التي تقدمها الدار والمرافق المتوفرة للنزلاء.وأوضح المشرف في إدارة شؤون المرضى فهد الحارثي أن الزيارة تأتي امتداداً لمبادرات المسؤولية المجتمعية للمستشفى بالتواصل مع هذه الفئة الغالية من المجتمع بتوجيه من مدير إدارة البرنامج الدكتور محمد الشريف، الذي دعم هذه المبادرة، ووجه بتقديم العناية الطبية لنزلاء الدار عن طريق فتح ملفات لهم بشكل استثنائي، متمنياً لهم الصحة والسلامة.