أزمات الرئيس ترمب منذ توليه منصبه في تزايد مستمر لكنه قادر حتى الآن على إدارتها بشكل جيد وهو بقراره الأخير ينفذ أحد الوعود التي وعد بها ناخبيه قبل توليه الرئاسة، بل إنه من المرجح أن يعلن عن سحب نحو نصف الجنود الأمريكيين الموجودين في أفغانستان أيضا، لكن المستفيد بلا شك من انسحاب الأمريكيين من شرق الفرات هو النظام الإيراني، فرغم عدم ضخامة القوات الأمريكية في سورية (نحو 2000 مقاتل) إلا أن الوجود الأمريكي خلق توازنا في القوى على الأرض ومنح الأكراد والعشائر العربية في تلك المنطقة مظلة استقلالية وحماية من جيش النظام السوري والمليشيات الأيرانية، أما الآن ومع التهديد التركي القائم فمن الواضح أن قوات سورية الديموقراطية (قسد) وهي أشرس محارب لداعش باتت بين فكي الكماشة الإيرانية التركية، وهو أمر جعل الأكراد يشعرون بالخذلان وبأنهم تعرضوا لعملية خيانة غير متوقعة من واشنطن.
من جهة أخرى وبعيدا عما سبق يمكن النظر للمسألة من زاوية مختلفة؛ فقد يكون الانسحاب الأمريكي من سورية انسحابا تكتيكيا يحمل خلفه إعصارا، وهذا برأيي احتمال قائم لا يمكن تجاوزه، فهناك معطيات تشير إلى احتمالية توجيه ضربة عسكرية أمريكية للنظام الإيراني في عقر داره منها استقالة وزير الدفاع الأمريكي الذي يبدو أنه استاء من حجب الرئيس عنه قراراته المتعلقة بالدفاع ومسبباتها الحقيقية وعلى رأسها قراره الأخير المفاجئ، كما أن من المعطيات المهمة في هذا الجانب عودة حاملة الطائرات الأمريكية جون ستينس إلى مياه الخليج العربي أمس الأول (بعد غياب استمر لأكثر من 17 عاما)، ترافقها مجموعة من سفن الطراد الصاروخي «موبايل باي»، والمدمرات «ديكاتور وميتشر»، إضافة إلى غواصة ذرية، وبالطبع لم تأت هذه الترسانة العسكرية إلى المنطقة قاطعة آلاف الأميال بهدف السياحة والتشمس على شواطئ الخليج.
الإيرانيون من جهتهم يعيشون في أزمة اقتصادية خانقة بعد إعادة فرض الحصار الأمريكي عليهم وانكماش مشروعهم الإقليمي، ولو تلقوا ضربة عسكرية خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة سيضطرون للانسحاب من سورية والعودة إلى قواعدهم في الداخل الإيراني مجبرين للمواجهة، فهل هذا ما تخطط له إدراة الرئيس ترمب حاليا؟
ربما.. من يدري؟ فالأيام حبلى بالمفاجآت.
* كاتب سعودي
Hani_DH@
gm@mem-sa.com
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