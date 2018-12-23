تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .وأعرب ملك البحرين عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.كما تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ضمنها خالص تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.