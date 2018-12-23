أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده ستحقق مع الجانب الليبي بشكل مشترك حول السفن التركية التي أعلنت السلطات الليبية العثور عليها محملة بالأسلحة عند وصولها إلى ليبيا.وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة في طرابلس أمس (السبت): «لم تكن هناك سفن محملة بالأسلحة، ولكن سفينتين محملتان ببعض المسدسات والبنادق»؛ موضحاً أن المراسلاتالرسمية كانت تفيد بأن السفينتين محملتان بمواد بناء.وأشار إلى أن تركيا تتخذ إجراءات صارمة بهذا الشأن، وسيكون هناك تحقيق مشترك وسيحاسب من تورط بهذه الأعمال.يأتي ذلك عقب أربعة أيام من ضبط السلطات الليبية في ميناء الخمس غربي ليبيا شحنتي أسلحة تتضمن بنادق صيد ومسدسات وذخيرة قادمة من الجمهورية التركية.وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها تتوقع أن يتحقق خبراء الأمم المتحدة في حادثة ضبط السلطات الليبية لحاوية محملة بطلقات نارية بميناء الخمس غربي ليبيا.