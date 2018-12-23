طالبت الحكومة الفلسطينية جامعة الدول العربية والحكومات العربية والإسلامية، والمنظمات والهيئات الدولية، وفِي مقدمتها «اليونسكو»، بسرعة التدخل لوضع حد للهجمة الاستيطانية الاحتلالية على ضاحية سلوان الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك.وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي اليوم (السبت)، أن بيوت الفلسطينيين في سلوان تتعرض للهدم والانهيار بسبب الحفريات التي ينفذها الاحتلال تحت الأرض، كما حدث في اليومين الماضيين مع منزل مفيد أبو أرميلة، الذي صدر قرار بإخلائه بسبب خطر الانهيار.وأشار المتحدث الرسمي إلى أن كافة أذرع الاحتلال تشارك في حملة التصعيد والحفريات تحت أساسات بيوت الفلسطينيين، والاستيلاء عليها بمختلف الأساليب والطرق، التي تقوم على الاحتيال حيناً، وتستند على القوة المسلحة في كل الأحيان.وشدد على أن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال ومجاميع المستوطنين في مدينة القدس المحتلة يهدف إلى تدمير الوجود العربي الأصيل، وتغيير معالم المدينة والاستيلاء عليها، لافتاً النظر إلى أن صمود الفلسطينيين فيها ومواجهتهم آلة القمع والترحيل يحبط مخططات الاحتلال كافة.