أعلن نادي الإبل عن استحداث خدمات جديدة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، منها إنشاء مضمار للتدريب لمسافة 8 كم، ومضمار 4 كم لسن الحقايق، و5 كم لسن اللقايا، و 6 كم لسن الجذاع، وذلك بمواصفات عالمية ستعلن قريبًا لمسابقة الهجن عبر الموقع الإلكتروني للنادي http://camelclub.sa.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه نادي الإبل مساء اليوم (السبت) في مركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض، للإعلان عن شروط وتعليمات المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وذلك بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالإبل، ووسائل الإعلام المحلية والخليجية.وأوضح عضو لجنة الهجن محمد الربيعان، أنه سيتم الاعلان قريباً عن التسجيل في الموقع الالكتروني الخاص بنادي الإبل عن المشاركة في مسابقة الهجن، وهو متاح للتسجيل من جميع أنحاء العالم.ومن جانبه، ذكر المتحدث الرسمي لنادي الإبل فوزان بن حمد الماضي في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي، أن النادي وبتوجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، يطمحون إلى أن يكون هذا النادي حاضنًا لهذه الهواية العريقة، وأن تخرج للعالم بأفضل صورها مثلها مثل أي نشاط في المملكة، مبينًا أن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الأستاذ فهد بن فلاح بن حثلين لا يألوا جهداً في سبيل الارتقاء بجهود النادي والوصول بها إلى العالمية، لأنها تعد رمزًا من رموز المملكة الثقافية والشعبية التي نفتخر بها.وقال فوزان الماضي: «إن نادي الإبل يطمح إلى التعاون مع الجهات المعنية بعمله، وتحقيق التكامل معها في سبيل تحقيق الصالح العام، ومساعدة النادي في الوصول إلى أهدافه التي نشأ من أجلها».وبدأ التسجيل عبر موقع النادي الإلكتروني في مسابقة جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين للإبل ويستمر 17 يومًا، اعتبارًا من تاريخ 13 ربيع الآخر 1440هـ حتى 29 ربيع الآخر 1440هـ.ومن جهته، قال حمد بن ماضية أحد المتخصصين في الإبل: «إنه سيتم خلال هذا مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لأول مرة إقامة مسابقة مزاين للهجن الأصايل، لفئتي الجمل والفردي، وسيكون للجمل الفردي المحليات 25 جملًا، والمهجنات 25 جملًا، أما الفردي فستكون محليات "دق وجل" ومهجنات "دق وجل"، وحراير "دق وجل"».وتطرق المشاركون في المؤتمر الصحفي إلى الموضوع الطبي خلال المهرجان، وقال عضو اللجنة الطبية الدكتور عبدالله الحواس: «نعمل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة على تطوير العمل في ذلك الجانب، وتم إبرام شراكة تعاونية بين جامعة القصيم والمستشفى البيطري ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وقسّمت مهام هذه الجهات، وجُلبت الأجهزة الخاصة بعمل هذه الجهات، مؤكدًا أن اللجنة ستقف بالمرصاد لأي محاولة تجاوز للنظام».أما عضو اللجنة القانونية في المهرجان عبدالمجيد المهنا، فقد أفاد أن نادي الأبل لن يألوا جهدًا في تطبيق العقوبات المقررة في لائحة الجزاءات والمخالفات، وسيقوم بعمله في هذا الشق على أكمل وجه، داعيا جميع المشاركين في المهرجان إلى الالتزام بالأنظمة.كما أعلن خلال المؤتمر الصحفي عن شروط المشاركة في جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل وهي:1 . للمشارك الحق في التسجيل في فئة واحدة فقط في الجمل، وفئة واحدة فقط في الفردي، ولا يحق له تغيير اللون أو الفئة بعد إغلاق التسجيل، وتمنع المشاركة في الفردي بأي من الإبل التي تشارك في شوط الجمل، وأن يكون اللون صافياً وغير ملتبس بغيره.2 .الإبل المهجنة أو المستوردة غير مسموح بالمشاركة بها في أي فئة من الفئات.3 .احتواء جميع الإبل المشاركة على شريحة إلكترونية مرقمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفي حال عبث المشارك بالشريحة أو الرقم الخاص بها يستبعد المشارك والإبل المسجلة من المشاركة في هذه الدورة والدورة التالية.4 .أن تقتصر المشاركة على إناث الإبل فقط (نياق، بكار) ما عدا بعير ولا يقل عمر الإبل المشاركة عن مفرودة، ويسمح بمشاركة المفاريد في فئات الجمل بنسبة لا تزيد عن 10 في المئة من كل فئة، ويسمح بها كذلك في فئة الدق.5 .الإبل المشاركة في فئة الإنتاج (التلاد) تكون من إنتاج إبل المالك المشارك من ناحية الأم، ويعد ذلك شرطاً أساسياً (أي تكون من إنتاج مراحه وولادة).6 .الدباديب والكدايش أو أي شيء مشابه لغرضها ممنوعة من دخول الموقع، وكذلك أي غطاء يغطي الإبل المشاركة.7 .فـــي حـال اكتشاف أي غش أو أي نوع من أنواع العبث للتغييـر من الشكل الطبيعي للإبل المشاركة فستستبعد من المشاركة على الفور، مع حرمان المخالف وإبله من المشاركة في هـذه الدورة وفي خمس دورات للمهرجان المقبلة كحد أدنى، بناءً على تقرير اللجنة الخاصة بذلك وإحالته إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بالمرســـوم الملكي رقم م 44 في 2671434هـ.8 .أن يثبت المشارك ملكيته للإبل ويؤدي القسم على ذلك، ويكون الوسم والشاهد موجوداً على الأبل.9 .التزام تعليمات اللجان فيما يتعلق باستقبال الإبل المشاركة في الموقع وتقسيمها وتنظيم دخولها.10.يحق للمالك تبديل أي من إبله في حدود ناقتين فقط حدا أقصى في حال استبعاد اللجنة لها.11 .على المشارك التأكد من التسنين قبل التسجيل، فالمعاينـــة لا تكون إلا في موقع المهرجان وسوف تستبعد الإبل المخالفة.12 .أعلى ســـن في فئة الدق (جذعة)، فإذا سقطت أسنان (اللبن) أو ظهرت (طحست) الثنايا ولو لم تســـقط أســـنان اللبن فهذه تَعد غير مقبولة في هذه الفئة، وظهور الثنيتين الاثنتين حتى سن السديس هو حد أعلى للقبول في فئة الفحل (من ثني حتى سديس).13 .في حال ثبوت أن الجذعة في فئة الدق أثنت (إما هدمت أسنان اللبن أو ظهرت وطحست الثنايا) بعد فترة التســـجيل وتحقق لدى اللجنة أن ذلك ليس منذ وقت طويل فللمشارك الحق في المشاركة بها في فئة الجل وفق قرار اللجنة.14 .التزام جدول العرض المعلن من إدارة المهرجان والحضور إلى مقر الاستقبال والفحص حســـب الأوقات المحددة، وستُمنع مشاركة من يتأخر أكثر من نصف ساعة حدا أقصى.15 .أن يلتزم المالك المشارك الحضور بنفسه لإكمال إجراءات دخول الإبل وأداء القسم. ولن يُقبل أي وكلاء عنه.16.يمنع جميع أعضاء اللجان وكذلك أبناؤهم وإخوانهم من المشاركة في أي مسابقة من مسابقات المهرجان.17.التزام تعليمات لجنة التحكيم عند عرض المنقية أو الفردي، وتجنب تجاوز ذلك، وتجنب إدخال السيارات أو إحداث أي تجمهر أو عرض خاص للحضور يخل بعمل اللجنة والمهرجان، وتقع على المشارك المسؤولية الكاملة عن ذلك.18.العلف الرسمي الذي تتكفل إدارة المهرجان بإيصاله صباحاً ومساء هو (الشعير والبرسيم)، وفي حالة رغبة المالك في تقديم علف آخر لإبله يتكفل هو بتأمينه عند الدخول، وعلى مسؤوليته، خلال فترة وجود الإبل في الموقع.19.يسمح بدخول ثلاثة عمال لفئة المئة، وعاملين لفئة الخمسين، وعامل واحد لبقية الفئات حدا أقصى، ويمنع دخول العمال داخل موقع الإبل بعد الساعة الثامنة مساء.20.تسليم الجوائز يكون للمشارك شخصيا، أو لوكيله الشرعي بناء على وكالة رسمية في حال تعذر حضور المشارك.21.التزام الفائز بالمركز الأول في فئتي المائة والخمسين بعرض إبله الفائزة في نهاية المهرجان وفق ما تقرره اللجنة المختصة وفي حال مخالفة ذلك سيتم حرمانه من الجائزة.بعد ذلك أجاب المشاركون في المؤتمر الصحفي على أسئلة الصحفيين الخاصة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.