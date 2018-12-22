تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود.وعبَّر رئيس دولة الإمارات عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي عزاء مماثلتين من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.