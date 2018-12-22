تُقيم الهيئة السعودية للمقاولين خلال الفترة 26-27 فبراير 2019م منتدى المشاريع المستقبلية، بمشاركة عدة جهات حكومية وشركات وطنية رائدة لعرض مشاريعها المستقبلية منها وزارة الإسكان، وزارة الداخلية، وزارة التعليم، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة الرياضة، والهيئة العامة للثقافة، والصندوق السعودية للتنمية، ومشروع القدية والبحر الأحمر، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية -سابك، وغيرها من الجهات الحكومية والشركات الخاصة.ويأتي منتدى المشاريع المستقبلية انطلاقاً من استراتيجية الهيئة المبنية على المهام الموكلة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 510 وتاريخ 23 / 11/ 1436هـ، ومنها اطلاع المقاولين على فرص الاستثمار الجديدة في قطاع المقاولات، حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز التواصل والتفاعل المتبادل بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم عملية تطوير قطاع المقاولات، بالإضافة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في رفع كفاءة وتنافسية المقاولين لمواكبة المتطلبات الفنية والقدرات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع المستقبلية في المملكة العربية السعودية.ويعد المنتدى أول وأكبر منصة من نوعها تجمع أكثر من 25 جهة حكومية وشركة خاصة تحت مضلة واحدة لعرض ما يقارب 500 مشروع وبقيمة تتجاوز 200 مليار ريال، منها مشاريع مرتبطة برؤية المملكة 2030، ومشاريع البنية التحتية، ومشاريع النفط والبتروكيماويات، ومشاريع سكنية، ومشاريع التشغيل والصيانة وغيرها، أمام ما يقارب 1,000 مقاول وشركة استشارية ومكتب إدارة مشاريع، بالإضافة إلى المهتمين مثل البنوك وشركات التأمين والموردين وغيرهم.ودعت الهيئة المهتمين الراغبين في المشاركة بالمنتدى التسجيل من خلال موقعها على الانترنت www.saudifpf.com.