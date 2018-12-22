احتفلت جمعية الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة مع شركائها في النجاح باليوم العالمي للإعاقة تحت شعار «معاً للتمكين»، ضمن فعاليات اليوم العالمي للإعاقة والذي يقام في شهر ديسمبر من كل عام.وجاء الاحتفال بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعي بالطائف شرف الزايدي ورئيس جمعية الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الدكتور سعيد على الزهراني ونخبة من أبنائنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة المعرض وفعاليات اليوم العالمي للإعاقة وبحضور عدد من الشخصيات المهتمة والمشاركة منهم مشرف الجمعيات يوسف الجميعي، ومدير التربية الخاصة الدكتور حسان الثقفي والدكتور عبدالعزيز القحطاني وحسين هوساوي مدير نادي ذوي الاحتياجات الخاصة خالد عسيري نائب رئيس جمعية الطائف الخيرية، ونخبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وشركاء النجاح من الإدارات الحكومية والأهلية.وتتضمن الفاعلية لمدة ثلاثة أيام (الخميس، الجمعة، السبت) العديد من البرامج والأنشطة والمسابقات والهدايا، والأناشيد، والمسرحيات التي تهدف إلى نشر ثقافة الإعاقة، بالإضافة إلى قصص نجاح وتحدي واقعية من المعاقين أنفسهم، كما قدم الشاعر عبدالمجيد المالكي شيلة تحفيزيه لذوي الاحتياجات الخاصة.كما بين الدكتور سعيد بن علي الزهراني أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين هو المشاركة الكاملة والفعالة لذوي الاحتياجات الخاصة في خطط وبرامج التنمية، وتوفير كافة الحقوق لهم ولأسرهم من أجل تيسير حياتهم المعيشية، وتوعية وترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص بين الأصحّاء والمعاقين، مهما اختلفت احتياجاتهم، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية.كما أكد بأن الهدف من تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.. بوصف ذلك التمكين جزء لا يتجزأ من رؤية 2030.وشكر الزهراني رئيس الجمعية جمع المشاركين في الفاعلية وهم شركاء النجاح وهم جامعة الطائف ومركز التأهيل الشامل (ذكور – وإناث) والإدارة التعليمية بالطائف وصحة الطائف والإداره العامة للمرور وهيئة السياحة ومستشفى الصحة النفسية وكلية التقنية.. إدارة نشاط الطالبات بتعليم الطائف (مركز نادي الحي) ومجمع الملك فيصل الطبي وأمانة الطائف وإدارة سوق جوري مول ومدارس الصجير العالمية ومدرسة حطين المتوسطة ومجموعة المستقبل الإعلامية والفرق التطوعية والكشفية وفنانين وفنانات الطائفوذكرت مشرفة البرامج والأنشطة الدكتورة إيمان العمريطي أن من أجمل برامج الجمعية تدشين كتيب الفنانة أمجاد ماجد المطيري الكفيفة الذي يحتوى على ابداعاتها في الفن التشكيلي بحضور والدها العميد ركن ماجد المطيري، كما شارك فنانات وفنانين الطائف بلوحات للفن التشكيلي.وذكرت مشرفة القسم النسائي بالجمعية سعادة الدكتورة سميرة الكردي بأن هذه الجهات ساعدت الجمعية في تحقيق رسالتها في خدمة وتأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق رؤية المملكة 2030، لتمكين ذوي القدرات الخاصة من تمكنيهم في المجتمع ومشاركتهم في كافة مجالات الحياة.ودعا رئيس جمعية الطائف الخيرية الدكتور سعيد الزهراني الله أن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة في هذا العهد الزاهر الذي يسعى إلى دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وشمول الخير والعدل والمساواة لهم ولجميع أفراد المجتمع المسلم وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع