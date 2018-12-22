التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مساء اليوم (السبت)، مشايخ وأهالي محافظة العيدابي بقاعة الاجتماعات بمقر المركز الحضاري بالمحافظة.واستهل أمير المنطقة اللقاء بكلمة عبر فيها عن سعادته بزيارة المحافظة وتدشين فعاليات مهرجان جازان للعسل الرابع، وما شاهده من مشروعات تنموية وخدمية تنفذ في مختلف المجالات، راجياً من الله تعالى أن تحقق الأهداف المرجوة منها في خدمة المواطن والمقيم بالمحافظة، التي تأتي ضمن المشروعات التي تنفذ بمختلف محافظات المنطقة وغيرها من المناطق، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.ونوه بما تنعم به البلاد من نعمة الأمن والأمان ورغد العيش، بفضل الله ثم بالتمسك بكتابه وسنة رسوله الكريم، مشدداً على عظم وأهمية الأمانة والمسؤولية الملقاة على الجميع في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، والحفاظ على مكتسباته ومقدراته، وصد الحاسدين ورد كيد الكائدين في نحورهم من خلال التعاون وتضافر الجهود بين المواطن والمسؤول، والتمسك بتعاليم الدين الحنيف وعادات وتقاليد الوطن العزيز.وحث أمير منطقة جازان جميع مواطني ومديري الإدارات الحكومية على التعاون في كل ما من شأنه تنفيذ المشروعات التنموية وتذليل كل ما يعترض تنفيذها، سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لما فيه الخير والفائدة ويحقق الصالح العام.وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية، وعدد من الموضوعات والآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واستمع الجميع لتوجيهات أمير المنطقة حيالها.حضر اللقاء، مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ومحافظ العيدابي حسين بن ضيف الله العيدابي، وعدد المسؤولين بالمنطقة.