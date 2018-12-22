أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» ثلاثة فروع متنقلة لخدمة عملائها من خلال مشاركتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33».ويُقدم «هدف» للعملاء من أصحاب العمل والباحثين والباحثات العديد من الدورات في الإرشاد المهني والتعريف بالبرامج والمبادرات، حيث توفر الفروع المتنقلة لـ «هدف» خدمات عديدة منها تعريف ببرامج الصندوق، ومساعدة العميل في التسجيل بالبرامج، وتفعيل حسابات العملاء، ومساعدة العملاء في تقديم طلبات الدعم، ورفع المطالب المالية لكافة البرامج.ويقدم «هدف» من خلال فروعه المتنقلة الجديدة في الجنادرية، خدمات دعم التوظيف لمنشآت القطاع الخاص، من خلال حزمة من قنوات التوظيف التي ترتكز خدماتها على الموائمة بين الباحثين عن عمل، والجهات الموظِفة في القطاع الخاص، بحيث يتم عرض الفرص الوظيفية المتوفرة والمناسبة على الباحثين عن العمل عبر عدة قنوات مثل البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، ومراكز التأهيل والتوظيف، بتقديم فرص تدريبية وتأهيلية تتناسب مع احتياجات سوق العمل من خلال مراكز التأهيل والتوظيف ومواقع التدريب الإلكترونية، ساعياً إلى تقديم الخدمات والدعم لأصحاب الأعمال والباحثين بكل يسر وسهولة.