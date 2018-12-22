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دعت سفارة دولة الكویت لدى جمھوریة السودان المواطنین الكویتیین المتواجدین حالیا ھناك إلى مغادرتھا حفاظا على سلامتھم مھیبة في الوقت ذاته بالكویتیین إلى عدم السفر إلى السودان في الوقت الراھن

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) طالبت السفارة في بیان صحفي الیوم (السبت) المواطنین الكویتیین المتواجدین في السودان حالیا التقید بتعلیمات الجھات الأمنیة وعدم الاقتراب من مواقع التجمھر والتجمعات ومناطق المظاھرات، داعية إلى اتخاذ الحیطة والحذر في كافة مدن السودان التي أعلن فیھا حالة الطوارئ والامتثال لتعلیمات الأمن والسلطات المعنیة

. وأھابت بالكویتیین المتواجدین ھناك كذلك التواصل مع السفارة في حال الطوارئ والحاجة للمساعدة وذلك على رقم الطوارئ (249900202020 +).