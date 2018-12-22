تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.وسأل أمير دولة الكويت المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي عزاء مماثلتين من ولي العهد في دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح .