توج ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الـ 3 على التوالي الـ 4 في تاريخه بعد فوزه 4-1 على العين الإماراتي صاحب الأرض والضيافة في المباراة النهائية اليوم (السبت).وافتتح الكرواتي لوكا مودريتش، أفضل لاعب في العالم 2018، رباعية ريال مدريد في الدقيقة 14 بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك خالد عيسى حارس العين.وضاعف الشاب ماركوس يورنتي النتيجة بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء بعد مرور ساعة من البداية اكتفى عيسي بمشاهدتها تهز شباكه.وجعل القائد سيرجيو راموس النتيجة 3-صفر بضربة رأس رائعة في الدقيقة 79 قبل أن يحرز الياباني تسوكاسا شيوتاني هدف العين الوحيد بضربة رأس إثر تمريرة عرضية متقنة من البرازيلي كايو فرنانديز قبل أربع دقائق من النهاية.وفي الوقت المحتسب بدل الضائع حول نادر يحيى تمريرة عرضية للبديل البرازيلي فينيسيوس جونيور في شباك زميله عيسى بالخطأ.