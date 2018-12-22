افتتح الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، مساء اليوم (السبت)، جامع أبو بكر الصديق في محافظة العيدابي، وذلك في مستهل الجولة التي يقوم بها في المحافظة، ويدشن خلالها فعاليات مهرجان العسل الرابع، وعدد من المشروعات التنموية بالمحافظة بحضور محافظ العيدابي حسين بن ضيف الله الدعجاني، ومدير عام الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي، وعدد من المسؤولين بالمحافظة.وأزاح أمير المنطقة فور وصوله مقر الجامع الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح الجامع، وأدى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز والحضور ركعتين تحية المسجد.واستمع لشرح مفصل من مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة محمد بن يزيد الغزواني، عن الجامع الذي يتكون من طابقين ويتسع لـ3000 مصلٍ، إضافة لمصلى للنساء الذي يتسع لـ80 مصلية، وعدد من المرافق الخدمية تشمل مواقف للسيارات ودورات مياه وغيرها من الخدمات.وعبر أمير منطقة جازان عن سعادته بافتتاح الجامع، سائلاً الله تعالى أن ينفع به أهالي المحافظة وأن يجزل الأجر والمثوبة للمتبرع، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته.