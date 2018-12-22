وصل كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة المكلفين تعزيز الهدنة في مرفأ الحديدة اليمني، باتريك كامرت، اليوم (السبت) إلى عدن.وإلى صنعاء، وصلت مجموعة من ستة مراقبين (امرأتان وأربعة رجال) مساء اليوم على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة انطلقت من عمان، بحسب مصور لوكالة فرانس برس.ومن المقرر أن ينضم المراقبون إلى بعثة المراقبة في الحديدة، في موعد غير محدد، حسبما ذكر مسؤولون في مكتب الأمم المتحدة في صنعاء.ويأتي وصول المراقبين غداة قرار مجلس الأمن الدولي بإجماع دوله إرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن، بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الإستراتيجي والاشراف على إجلاء المقاتلين من هذه المدينة.