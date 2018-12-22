أقيمت مساء اليوم (السبت) مباراتان ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة جمعت الأهلي مع الهلال والسلام مع الأنصار.

وعاد الهلال من جدة بفوز على الأهلي بنتيجة 82-57 في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة، ليرفع الهلال رصيده لـ11 نقطة في المركز الرابع، فيما وصل رصيد الأهلي عند 10 نقاط في المركز الخامس.

وعلى صالة نادي النهضة، نجح الأنصار في تحقيق الفوز على مضيفه السلام بنتيجة 85-71 في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة، ورفع الأنصار رصيده إلى 9 نقاط متقدماً للمركز الثامن، في حين تراجع السلام إلى المركز التاسع برصيد 9 نقاط.